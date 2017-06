artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner Philharmoniker kehren zum Abschluss der Spielzeit ins Kino zurück. Mit dem Dirigenten Gustavo Dudamel wird an diesem Freitag (9. Juni, 19.30 Uhr) ein Konzert des Orchesters aus der Berliner Philharmonie live in mehr als 100 Kinos in Europa übertragen. Auf dem Programm stehen Antonin Dvoraks Sinfonie "Aus der Neuen Welt" und die auf Jazz-Motive zurückgehende Komposition "City Noir" des Amerikaners John Adams.