Historiker haben tausende private Schmalfilm-Aufnahmen digitalisiert

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579709/

Irgendwo in Sachsen krabbelt anno 1970 ein Baby über eine Wiese. Dann sieht man die Mutter, wie sie ihren Jungen wickelt. "Es ist leider mein einziges Kind geblieben. Das war rückblickend ein Fehler, der sich nicht reparieren lässt", kommentiert eine Frau mit leicht brüchiger Stimme aus dem Off diese ruckeligen Schwarz-Weiß-Bilder, aufgenommen mit einer privaten Schmalfilmkamera.

Die damals kaum 20 Jahre alte angehende Lehrerin ist in dem fünfminütigen Film auch beim Trampen nach Prag oder bei einem Ausflug nach Berlin zu sehen. "Mein Mann hat mir dort ein Kleid für 100 Mark gekauft - ein Wahnsinnspreis für uns Studenten damals", erzählt die heutige Rentnerin, und kann dabei ein Schluchzen nicht unterdrücken. Auch von der vergeblichen Suche nach einem Krippenplatz für ihren Jungen berichtet sie, von ihrem Bedauern über die fehlende Reisefreiheit in der DDR. Irgendwann sagt sie: "Ach, ich möchte nicht noch einmal 20 sein."

Der jetzt in Potsdam gezeigte Film vermittelt einen Eindruck von einem schier gigantischen Projekt. Unterstützt mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur haben Historiker frühere DDR-Bürger dazu aufgerufen, ihre privaten Schmalfilme einzuschicken. Tausende Filmrollen gingen innerhalb kurzer Zeit bei den Projektinitiatoren ein, hunderte Stunden Material.

"Zum großen Teil ganz banales Zeug: Bilder vom Weihnachtsfest, von der Jugendweihe, vom Urlaub am Balaton", erzählt Laurence McFalls, ein kanadischer Politikwissenschaftler, dem es die DDR-Geschichte angetan hat. Schon seit den frühen 1990er-Jahren ist er auf Spurensuche, hat für seine Arbeiten das Bundesverdienstkreuz erhalten. Nun also die Schmalfilme, ab dem Herbst sollen die Arbeitsergebnisse im Internet frei zugänglich sein. Aber was genau? Warum und Wozu? McFalls und seine Mitstreiter holen zur Beantwortung dieser Fragen weit aus. So hätten sie diesem "Wust aus Bildern" zunächst ratlos gegenübergestanden. 90 Festplatten voll mit Privatfilmen. "Das wird schnell langweilig, weil man als Betrachter keinen Bezug zu dem hat, was man da sieht", gesteht Alberto Herskovits, der zweite Experte im Team.

Sie begannen, sich eine Schneise durch das Dickicht zu schlagen, und zwar mit Hilfe einer datenbankgestützten Verschlagwortung einzelner Filmsequenzen. Wer jetzt in das entstandene Online-Archiv "Tanz", "Brandenburg", "Café" oder auch "FKK" eingibt, sieht nach dem Zufallsprinzip zusammengefügte je zwei Sekunden lange Filmschnipsel zu den Themen. Wer auf eine einzelne Szene klickt, kann den gesamten Originalfilm sehen.

Hunderte Schlagworte haben die Experten bereits vergeben, und doch erst einen Teil des eingesandten Rohmaterials bearbeitet. Die Top-Schlagworte sind übrigens "Garten", "Kleinkind" und "Strand" - also wenig überraschend das, was am häufigsten gefilmt wurde. Wie und von wem dieser Fundus künftig genutzt wird, darauf sind die Projektleiter selbst neugierig.

Besucher des Filmportals erfahren zunächst nichts über die Herkunft der Bilder, nicht den Namen des Einsenders, nicht die der Protagonisten in den Filmen. "Aber wir haben die Namen. Wenn also beide Seiten in Kontakt treten möchten, geht das", betont Laurence McFalls. Auch von Kommentaren, die ab Herbst online zu den Filmen hinterlassen werden können, erhoffen sich die Macher einen Gewinn für das Portal.

Und dann sind da noch Filme wie jene über die junge Lehrerin von 1970. Einsendungen wie diese schneiden die Experten zu Kurzfilmen und sie besuchen die Protagonisten, um sie zu den Bildern erzählen zu lassen. Spätestens hier zeigt sich, dass das Projekt am Ende ein ganz großer Wurf werden kann - Alltagsgeschichte der DDR hautnah.

www.open-memory-box.de