Eine Reise in die Vergangenheit

Die Friseurinnung aus Brandenburg an der Havel waren im Friseurmuseum Magdeburg zu Gast. © MZV

Aber das Friseurhandwerk hat sich im Laufe der Zeit sehr gewandelt. Vom einfachen Haarschneide-Salon zum kompletten Berater für eine attraktive Frisur und damit zu einem modernen Dienstleister. Auch wenn sich modische Tendenzen, Produkte und Behandlungsverfahren im Lauf der Zeit verändert haben, so ist doch der Friseurberuf immer ein handwerklicher Beruf geblieben - ein Beruf ganz nah am Kunden. Mit den neuesten Trends bei den Schnitt- und Haartechniken und den kosmetischen Anwendungen zeigen unsere Friseure ihr handwerkliches Geschick, ihr Können und ihr Gespür für Haarmode und Kosmetik. Um sich aber auch ein Bild in die alten Techniken und Gerätschaften zu verschaffen, unternahm die Friseurinnung Brandenburg a.d.H. im Mai einen Besuch ins Friseurmuseum nach Magdeburg. Hier konnten unsere Mitglieder verschiedene Geräte der Barbiere und Perückenmacher sowie Haarmode aus verschiedenen Zeitepochen bestaunen. Beispielsweise war der Hoffriseur im 18. Jahrhundert eine geachtete Persönlichkeit. Bestaunt wurde im Friseurmuseum Magdeburg auch ein originaler "Frisiersalon" aus dem Jahr 1929, der hier alle noch einmal ins 20. Jahrhundert versetzte. Alle Teilnehmer hatten einen wundervollen Tag im Friseurmuseum Magdeburg, der vom Haar-Verband e.V. betrieben wird und sich nur durch ehrenamtliche Helfer und Spenden weiterhin aufrechterhalten lässt.