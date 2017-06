artikel-ansicht/dg/0/

Das Schloss in besonderem Licht: Das Höhenfeuerwerk zum Programmabschluss am Sonnabend wird in den nächtlichen Himmel überm Schloss abgefeuert. © TKO/Frank Liebke

Oranienburg (OGA) Nach dem Jubiläumsstadtfest zur 800-Jahr-Feier werden in diesem Jahr ein wenig kleinere Brötchen gebacken. Proppevoll ist das Programm vom 16. bis 18. Juni trotzdem. Zum wichtigsten Besuchermagneten sollte das inzwischen 21. Drachenbootrennen werden.

"Wir feiern das Stadtfest eine Stufe niedriger als 2016", sagt Jürgen Höhn, Geschäftsführer der Tourismus- und Kulturgesellschaft (TKO). Die Besucher werden allerdings kaum merken, dass das Programm etwas abgespeckt wurde. Statt der Stars der neuen Deutschen Welle stehen andere Musiker auf der Bühne. Immerhin stehen die neuformierte Oranienburger Rock-Pop-Coverband Music United (Freitag ab 20 Uhr), die Pink-Coverband Pink Trouble (Sonnabend ab 21.45 Uhr) sowie am Sonntag die Schlagersänger Lou Hoffner und Olaf Berger auf der Stadtwerke-Bühne vorm Schloss. Auf dem Parkplatz gibt es den Rummel mit Riesenrad, Autoscooter, Breakdance und Pusher. Auf dem Schlossplatz wird ein kulinarisches Dorf aufgebaut. Der Schlosspark wird diesmal nicht miteinbezogen.Allerdings gibt es im historischen Gartenteil eine Premiere. Am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr findet das von Sibylle Schreiber nach schwedischer Tradition organisierte Mittsommertanzen statt. Die bevorstehende längste Nacht des Jahres soll dann - möglichst in weißen Kleidern und Blütenkranz im Haar - mit Kreis- und Gemeinschaftstänzen gefeiert werden.

Ganz neu ist auch eine Feuershow am Freitagabend auf dem Schlossplatz. Freaks on Fire zeigen dort ab 22.30 Uhr Jonglage mit Feuerbällen und Feuerspucken. Schon traditionell ist das Feuerwerk überm Schloss, mit dem das Programm am Sonnabend beschlossen wird und bei dem das Porzellan im Schlossmuseum zum Klimpern gebracht werden soll. Das Programm vorm Schloss ist bei freiem Eintritt zu erleben. Die Stadt lässt sich ihr Fest wie im Vorjahr 65 000 Euro kosten, sagte Jürgen Höhn - die Arbeitsstunden bei der TKO sowie die ehrenamtliche Arbeitszeit beispielsweise von Wasserwacht und DRK beim Drachenbootrennen nicht miteingerechnet.

Der Spaß auf der Oranienburger Havel hat sich inzwischen weit herumgesprochen. Teams aus Brandenburg/Havel und Königs Wusterhausen treten zum Drachenbootrennen an. Insgesamt sind 66 Teams sind gemeldet. Das seien zwar vier Mannschaften weniger als im Vorjahr, sagt Organisator Glenn Fröhlich vom Wassersportzentrum Oranienburg. Doch würden einige Schulteams erst in der Folgewoche gegeneinander antreten.

Offiziell gehen die mit Schülern und Lehrern besetzten 15 Boote am Freitag ab 9 Uhr an den Start der 250-Meter-Strecke. Um 15 Uhr muss der Sieger des Schul-Cups feststehen. Denn dann lassen die Lehrer pünktlich zum Feierabend die Paddel fallen. Am Sonnabend treten ebenfalls ab 9 Uhr 34 Mixed-Teams in jeweils drei Rennen gegeneinander an. Ein 500-Meter-Rennen beginnt gegen 16 Uhr. Die Siegerehrung findet gegen 18 Uhr statt. Am Sonntag starten die Drachenboote ebenfalls ab 9 Uhr. Um 15 Uhr gibt es wieder ein Rennen auf der 500-Meter-Strecke. Zwischen Bollwerk und Schlosspark sorgen regionale Anbieter für die Versorgung der Zuschauer.

Zum Stadtfest wird außerdem ein Geburtstag gefeiert. Ronny Heinrich und die Oranienburger Schlossmusik geben am Sonntag ab 19 Uhr ihr Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bestehen. Mehr als 600 Karten wurden für das Konzert auf der Bühne an der Orangerie im Schlosspark bereits verkauft, sagt Kathrin Günther-Kalsow von der TKO. Karten zum Preis von 15 und 25 Euro sind noch erhältlich.

Für alle, denen das Programm zum Stadtfest nicht reicht, hat die TKO noch mehr geplant. Am 30. Juni ist im Schlosshof erstmals ein Ballett zu erleben. Einen Tag später kommt das Filmorchester Babelsberg. Romeo und Julia sind dort am 22. Juli zu sehen. Am 5. Juli gibt es wieder ein Picknick in Weiß.