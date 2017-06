Dietmar Weber auf großer Reise

artikel-ansicht/dg/0/

Linthe (MZV) "Ich war noch niemals in New York", sagt Dietmar Weber aus Linthe. Noch in diesem Jahr wird sich genau das ändern. "Herr Weber hat die New-York-Weihnachtsshopping-Reise gewonnen", erklärt Cornelia Kruse vom DRK Blutspendedienst Nord-Ost.