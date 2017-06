Parkplatzmangel in der Innenstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (zig) An diesem Wochenende gibt es in der Neuruppiner Innenstadt eine Menge Veranstaltungen. Was gut für alle ist, die sich vergnügen wollen, stellt Autofahrer aber vor teilweise enorme Herausforderungen. Denn zum einen sind die Straßen rings um den Schulplatz für den Leistungsvergleich der Feuerwehren gesperrt, der im Rahmen des Jubiläums zum 150-jährigen Bestehen der Neuruppiner Brandbekämpfer stattfindet. Daher darf dort an dem Tag zwischen 6 und 17 Uhr auch überhaupt gar nicht geparkt werden. Zum anderen findet auf dem Neuen Markt die kostenlose Flimmerstunde statt. Deshalb gibt es auf der Straße "Am Neuen Markt" auf der Seite zum Platz hin vom heutigen Donnerstag, 7 Uhr, bis Sonntag, 23 Uhr, ebenfalls ein Parkverbot.