Havelländischer Lotto-Millionär gesucht

Havelland (MOZ) Die Zahl der Lotto-Millionäre in Brandenburg ist auf 89 gestiegen. Zuletzt hatten am Mittwoch ein Lottospieler aus dem Havelland und aus Potsdam-Mittelmark "6 Richtige" und gewannen je 1.030.384,80 Euro. Der Spielschein aus dem Havelland wurde bereits am 6. Mai gespielt und nahm fünf Wochen lang an den Ziehungen teil. Der Gewinner meldete sich bislang nicht bei der Lottogesellschaft in Potsdam.