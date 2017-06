Oft rasant unterwegs

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow . Cindy ist unsere heutige "Schöne Brandenburgerin". Sie ist 33 Jahre alt und wohnt in Storkow. Zur Arbeit fährt sie täglich nach Berlin, wo sie im öffentlichen Dienst arbeitet. Über ihr Hobby muss man nicht lange rätseln. "In meiner Freizeit bin ich meistens rasant unterwegs", schreibt sie. Aber sie meint damit nicht nur ihre PS-starke Maschine, sondern begnügt sich auch gern mit einem PS auf dem Pferderücken oder mit den Inlinern an den Füßen.