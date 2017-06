artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Nach den sonntäglichen Treffen auf dem August-Bebel-Platz zieht der "Pulse of Europe" jetzt von der Straße ins Kino. Acht Westhavelländer um Imme de Haen und Kinobetreiberin Christl Schneewind als Ansprechpartner der "Freunde Europas", wie sich die überparteiliche Initiative der bisherigen "Pulse of Europe"-Mitstreiter in Rathenow jetzt nennt, trafen sich kürzlich und berieten, wie es in Rathenow weitergehen soll.

"Wir wollen am ersten Sonntag im Monat zu einer Kino-Matinee einladen. Nach dem Film bieten wir, bei kleinen Snacks, eine Diskussion an", so Imme de Haen. "Dazu wollen wir auch die Freunde der Deutsch-Französischen Gesellschaft Premnitz und die weiterführenden Rathenower Schulen einladen." Am 2. Juli laden die "Freunde Europas" um 10.00 Uhr zur ersten Matinee "Liebe im Krieg 1940" ein. Es wird der Film "Suite française - Melodie der Liebe" gezeigt. Der Film entstand nach unvollendeten Romanen von Irène Némirovsky. Die 1903 in Kiew geborene Französin kam als Jüdin 1942 ins KZ Auschwitz, wo sie an Typhus starb. Der Film thematisiert die Liebe eines Wehrmachtoffiziers und einer Französin, bei deren Familie der Deutsche während der Besetzung Frankreichs im Frühsommer 1940, in der ländlichen Umgebung Paris' einquartiert wird. Der Eintritt ist frei.