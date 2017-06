artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579777/

Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) sagte die Unterstützung der Bundesregierung zu. "Wir sind fest entschlossen, gegen die Vorurteile zu kämpfen, mit denen Roma europaweit immer noch konfrontiert werden."

Sinti und Roma sind die größte ethnisch-kulturelle Minderheit in Europa. Etwa 140 000 von ihnen leben in Deutschland. Das NS-Regime hatte sie als "Zigeuner" geächtet und rund 500 000 umgebracht. Erst seit 2012 erinnert ein Denkmal in Berlin an diesen Völkermord.