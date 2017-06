artikel-ansicht/dg/0/

«Es fehlt ihr glaube ich an Selbstvertrauen im Moment», sagte der 39-Jährige am Donnerstag in Stuttgart. «Wenn man öfter früher verliert und mehr Druck hat, weit zu kommen oder die Turniere eigentlich gewinnen zu müssen, ist es nicht so einfach, damit umzugehen.»

Bei den French Open in Paris war die zweimalige Grand-Slam-Siegerin von 2016 bereits in der ersten Runde gescheitert. Derzeit bereitet sich die 29-Jährige auf die Rasensaison vor. «Ich bin mir sicher, wenn sie sich fängt und ein paar Matches oder ein Turnier gewinnt, kann sich das ganz schnell wieder drehen», sagte der gebürtige Hamburger Haas. «Sie ist eine Kämpferin. Deswegen mache ich mir keine Sorgen.»