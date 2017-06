Feuer in Asylunterkunft in Lauchhammer

artikel-ansicht/dg/0/

Lauchhammer (dpa) Wegen eines Dachstuhlbrands mussten 70 Menschen eine Asylunterkunft in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) verlassen. Das Feuer brach am späten Mittwochabend aus unbekannter Ursache aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Trotz des schnellen Feuerwehreinsatzes entstand in dem Hotel ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Nach Abschluss konnten die Bewohner in ihre Unterkünfte zurückkehren. Brandursachenermittler wurden angefordert. Deren Untersuchungsergebnisse lagen noch nicht vor.