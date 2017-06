Merkel lobt argentinische Öffnungspolitik

artikel-ansicht/dg/0/

Buenos Aires (dpa) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in Argentinien beim kommenden G20-Gipfel einen wichtigen Partner im Kampf gegen Protektionismus und neue Zollschranken. Präsident Maurico Macri verfolge eine Politik, "die das Land wieder geöffnet hat", sagte Merkel am Donnerstag im Buenos Aires.

