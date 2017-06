Sommerfest in Dorfkirche

artikel-ansicht/dg/0/

Saaringen (MZV) Am kommenden Sonntag, 11. Juni, wird in der Dorfkirche von Saaringen das Sommerfest in der Zeit von 14 bis 17 Uhr gefeiert. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie einen Honigverkauf. Um 16 Uhr findet dann ein Konzert mit Panflöte und dem Künstler Dobrin Stanislawow statt. Zudem können die Besucher noch ein Didgeridoo, Ocean Drum, Obertongesang sowie Improvisationen erleben. Der Förderverein Saaringer Dorfkirche e.V. freut sich auf seine Gäste.