Hennigsdorf/Oberhavel (HGA) "Der Prignitz-Express ist ein Erfolgsmodell, das uns jetzt überrollt. Mit diesem Erfolg hatten wir nicht gerechnet." Was Susanne Henckel, Chefin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), am Dienstag in Hennigsdorf über den RE 6 sagte, trifft fast auf den gesamten Schienenverkehr in Oberhavel zu.

Erst in wenigen Fällen haben der VBB und respektive die Politik konkrete Lösungsvorschläge, um den Ansturm zu bewältigen. Dazu zählt der Intercity, der ab Dezember 2019 im Zwei-Stunden-Takt Berlin über Oranienburg mit Rostock verbinden wird. Doch selbst hier, so zeigte es sich auf der Veranstaltung des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), haben die Wünsche die Planungen längst überholt. "Aus Oranienburger Sicht brauchen wir beim Regionalexpress RE 5 einen 30-Minuten-Takt mit Durchbindung zum Flughafen BER", forderte Oranienburgs grüner Bürgermeisterkandidat Heiner Klemp.

Auf solche konkreten Forderungen hin schwieg Henckel gern einmal. Oder musste schweigen. Die guten Nachrichten, sofern es diese gibt, dürfte Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) mit dem ab 2018 geltenden Landesnahverkehrsplan selbst verkünden wollen. Und so wunderte es auch nicht, dass Henckel vor Veranstaltungsbeginn Oberhavels VCD-Chef Dirk Flege zugeflüstert hatte: "Wegen des Termins hier gab es Aufregung im Ministerium. Ich soll noch einige Fragen offenhalten, so zum Veltener S-Bahn-Anschluss."

Somit konnte Henckel den Erwartungen zum Vortrag "ÖPNV-Konzept Prognose für Landkreis Oberhavel: Wie geht es weiter?" nur bedingt Rechnung tragen. Sie wusste aber, was alles nicht geht. "Irgendwo gibt es immer den Vorschlag in den Genuss billigerer Tickets zu kommen. In der Regel funktioniert die Finanzierung nicht", lehnte sie die Bitte des Hennigsdorfer SPD-Stadtverordneten Michael Mertke ab, auf Städte wie die seinige den B-Tarif auszuweiten. Alle Endbahnhöfe bedenkend, so Henckel, würde das bis zu 12 Millionen Euro kosten. Ein Trostpflaster holte sie aber aus der Tasche: "Für 2018 haben wir mit Fahrpreiserhöhungen nicht so viel vor." Ab und zu sei eine solche aber nötig. Das hat für die Speckgürtelbewohner dazu geführt, dass ein ABC-Jahresticket fast die 1000-Euro-Marke erreicht hat.

Überrascht waren die Zuhörer von den Zahlen, die Henckel präsentierte. Ob auf Hauptstrecken wie nach Oranienburg oder auf Nebenstrecken wie Löwenberg-Gransee und Beetz-Kremmen - überall werden bis 2030 selbst für den Fall Fahrgastzuwächse prognostiziert, dass die Angebote nicht verbessert werden. Dabei sind die zugrunde gelegten Einwohnerzahlen für 2030 teilweise bereits jetzt übertroffen. "Der Nordkreis darf nicht abgehängt werden", interpretiert Henckel diese Daten.

Handlungsbedarf sieht sie auch auf der Strecke des Prignitz-Expresses. Ein zweispuriger Ausbau stehe aber nicht zur Disposition. Dabei weiß Henckel "von der Unzuverlässigkeit des RE 6". Verbesserungen seien durch kleinere Maßnahmen - "ein Überholgleis hier, eine Signalanlage dort" - zu erreichen.

Auch wenn es keine Antworten auf Fragen nach der Durchbindung dieses Expresses ins Herz der Hauptstadt und nach Veltens Anbindung ans S-Bahn-Netz gab, so ließ Henckel erkennen, dass in puncto Schiene ein frischerer Wind weht und mehr in Bewegung zu kommen scheint. Bei Henckel hört sich das so an: "Herr Vogelsänger ist nicht mehr Verkehrsminister." Unter dessen Nachfolgerin werde erstmals ernsthaft untersucht, ob der Raum Velten/Hennigsdorf sowohl die S-Bahn-Verlängerung als auch die Express-Durchbindung benötigt. Allerdings wurde gleich die Folgefrage in den Raum gestellt: Wie es dann mit der Anbindung nach Falkensee-Spandau aussähe. Henckels "Das werden wir sehen", war wenig aufschlussreich. Dabei könnte Hennigsdorf das Nachsehen haben. Auf der Regionalkonferenz am Mittwoch in Wittenberge wurde auch die Variante erwähnt, dass die RB 55 von Kremmen über Velten direkt nach Spandau verkehren könnte. Allerdings sei das mit Investitionen von rund 60 Millionen Euro verbunden. Damit aber wäre Hennigsdorfs Verbindung nach Spandau gekappt. Laut Medienberichten plant die Ministerin zudem , ab 2018 den 20-Minuten-Takt bis Velten bis 18.30 Uhr auszuweiten.

Wie kompliziert die Tarife des Nahverkehrs sein können, belegte Klemp am Beispiel Oranienburgs. "Seit den Eingemeindungen 2003 haben wir keinen einheitlichen Stadttarif." Die VBB-Chefin stellte in Aussicht, dass die Tarifwaben nach der Kreisgebietsreform neu gestaltet werden könnten.

Keine Chance räumte sie einem Vorschlag des Velteners Sven Krein ein. Der möchte mit Blick auf das Partyvolk die Buslinie 824 (Oranienburg-Velten-Hennigsdorf) an den Wochenenden die Nacht über im Stundentakt fahren lassen. Was in Berlin selbstverständlich ist, wehrte Henckel für Oberhavel mit der Bemerkung "Das ist natürlich Luxus" eher ab. Allerdings liegt die Bestellung des kreislichen Busverkehrs auch in den Händen des Landkreises.

Nach zweistündiger Diskussion hatten die Besucher wenig Handfestes über das Zielkonzept 2030 gehört. Viele schienen genau das zu vermissen. Henckel selbst räumte ein: "Ich habe noch nicht alles verraten, was wir vorhaben." So fehlte Konkretes zur Heidekrautbahn. Auf dem Weg zum Nahverkehrsplan 2018-2022 soll es vier Regionalkonferenzen geben, die erste fand am Mittwoch in Wittenberge statt. Mehr Details zur Zukunft der Schiene sollen ab Ende Juni im Internet zu finden sein.