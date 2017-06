Abitur in der Tasche: Ab nach Japan!

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (bu) Ihr Abitur hat sie in der Tasche, die Arbeiten sind geschrieben, jetzt werden Koffer gepackt. Marieke Tornus will nach Japan. Vor zwei Jahren war sie als 16-Jährige schon einmal weit weg von ihrer Familie. Da war die Hennigsdorferin für sechs Monate in Neuseeland. Das empfand sie aber als sehr europäisch und westlich. Allerdings lernte sie dort eine Japanerin kennen.

Seitdem reizt Marieke Tornus das Exotische, das Fernöstliche. Um sich die weite Reise leisten zu können, muss sie jetzt einen Spenderkreis aufbauen und 2 000 Euro einwerben.

Die aufgeweckte 18-Jährige will aber nicht nur einfach so die rund 8 800 Kilometer Luftlinie zwischen ihrer alten Heimat und der japanischen Großstadt Kobe auf der Insel Honsh hinter sich bringen, sie will sich engagieren.

Offiziell heißt das dann internationaler Jugendfreiwilligendienst. In Kobe wird sie vormittags an einer deutsch-englischen Schule arbeiten und die Lehrer im Unterricht unterstützen und nachmittags Grundschüler betreuen. Organisiert und betreut wird die Reise vom Sozialen Friedensdienst Kassel. "Zu meinen Aufgaben gehört, Spenden zu sammeln", sagt Marieke Tornus. Dafür hat sie schon kleinere und größere Firmen angeschrieben. "Das Geld ist nicht für mich, sondern für Versicherungen, die Betreuung, die pädagogische Begleitung und die Vorbereitungsseminare in Deutschland und Japan." Außerdem werde durch die Werbung für Spenden auch die Idee des Freiwilligendienstes weitergetragen, so Marieke Tornus.

Ab 17. August geht es los. Dann steigt die 18-Jährige mit zwei Koffern in Tegel ins Flugzeug. Bis dahin, hofft sie auf viele Unterstützer. Auch über Daueraufträge mit keinen Summen freut sie sich. Natürlich fragt sie auch im Kreis ihrer Familie und Verwandtschaft nach, sagt Marieke Tornus: "Aber der ist nicht so groß."

Marieke Tornus ist per E-Mail unter marieke.in.japan@gmail.com oder telefonisch unter 0179 7437264 zu erreichen.