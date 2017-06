artikel-ansicht/dg/0/

Paretz (MOZ) Noch etwas schüchtern schäkerte Karl (4) bereits vor der Vorlesestunde, zu der die "Leseoma" Petra Zelfel aus Schenkenberg am Mittwoch mit ihrem Alpaka, einer Handpuppe aus Peru, in die Paretzer Scheune gekommen war. Die Eltern, Heiko und Ingo Zeibig aus Altenberg im Erzgebirge , nutzten ihren Urlaubstag für einen Paretz-Besuch und genossen im Scheunencafé den vor Ort gebackenen Kuchen während Söhnchen Karl gespannt den Geschichten folgte. Insgesamt acht Kinder kamen. Das Alpaka gab zum Spaß der Kinder immer wieder ihren "Senf" dazu. Einmal monatlich lädt die Stiftung Paretz zum Vorlesen in die Scheune ein. "Ich habe selbst viel Spaß dabei", erzählte Petra Zelfel nach der Lesestunde. Text/Foto: Balzer