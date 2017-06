artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (zeit) Die Polizei hat einem 48-jährigen Berliner verboten, weiterhin Kinder in Birkenwerder anzusprechen und Bonbons zu verteilen. Der Mann war bereits am Montag und Dienstag im Bereich der Siedlung am Schwalbenring unterwegs und hatte Kinder zu sich eingeladen. Nach einem Hinweis von Zeugen wurde er von der Polizei aber nicht entdeckt. Am Mittwoch erkannten Kinder gegen 17.30 Uhr im Bereich der Siedlung den Mann wieder. Dieses Mal trafen die Beamten den Mann an. Sie nahmen seine Personalien auf, belehrten ihn und sprachen ein Kontaktverbot mit Kindern und Jugendlichen aus. "Eine Straftat wird ihm aber bislang nicht vorgeworfen", erklärte Polizeisprecher Toralf Reinhardt.