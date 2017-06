Partnerschaft wird intensiviert

artikel-ansicht/dg/0/

So sollen künftig etwa auf Verwaltungsebene Auszubildende jeweils im Austausch in verschiedenen Fachbereichen hineinschnuppern können. Das heißt auf Mitarbeiterebene wird damit stärker, aber zeitlich begrenzt kooperiert. "Es ist sinnvoll, auch mal über den Tellerrand hinauszublicken", sagte Lewandowski. "Wir arbeitet etwa das Umweltamt in Siegen-Wittgenstein. Gesammelte Erfahrung dazu können eventuell hilfreich sein, indem manches möglicherweise hier und dort adaptiert wird." Zudem gibt es bereist Überlegungen vor dem Hintergrund des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit die Feierlichkeiten im Landkreis Havelland stattfinden zu lassen. Das wäre im Jahr 2020.

"Wir wollen die Partnerschaft unbedingt weiter leben", so Lewandowski. "Natürlich nur nur auf Verwaltungsebene sondern darüber hinaus." Der Verein zur Förderung der partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen im Havelland, Vorsitzender ist Holger Schiebold, werde natürlich auf kultureller, gesellschaftlicher und sportlicher Ebene weiterhin seinen Beitrag leisten. Bei den Feierlichkeiten am vergangenen Pfingstwochenende hatte sich Landrat Lewandowski übrigens auch in Goldene Buch des Kreises Wittgenstein eingetragen. Dieser unterhält neben dem Landkreis Havelland auch Partnerschaften zu Berlin-Spandau, Emek Hefer (Israel), Deyang (China), Grenaa (Dänemark) und London Borough of Barnet (Großbritannien). Das Havelland hat neben Siegen-Wittgenstein freundschaftliche Beziehungen zu Berlin-Spandau und Rendsburg-Eckernförde.