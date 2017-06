artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg/Joachimsthal (dpa) Die Polizei Brandenburg hat in Zusammenarbeit mit der Polizei Hamburg einen mutmaßlichen Autodieb nahe der polnischen Grenze festgenommen. Zuvor hatte sich der 25-Jährige mit der Autobahnpolizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Als er im Landkreis Barnim nahe der polnischen Grenze den Wagen verließ, um zu Fuß weiter zu fliehen, verfolgten Beamte im Hubschrauber den Mann. Einsatzkräfte am Boden konnten ihn schließlich festnehmen. Gegen den mutmaßlichen Autodieb wurde Haftbefehl erlassen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579809/

Der 25-Jährige soll in der Nacht zum 2. Juni ein Auto in Hamburg-Billstedt gestohlen haben. Die Besitzerin des Wagens hatte den Diebstahl am frühen Morgen bemerkt und die Polizei alarmiert. Mithilfe des Ortungssystems im Fahrzeug konnte die Frau den Beamten den aktuellen Standort auf der Autobahn 11 in Brandenburg nennen. Die eingeschaltete Autobahnpolizei entdeckte den gestohlenen Wagen dann auf Höhe der Anschlussstelle Joachimsthal.