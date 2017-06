C-Klasse Coupe: Kultivierte Sportlichkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Schüchtern kommt es jedenfalls nicht daher. Ist doch das 4,69 Meter lange Coupé nicht einfach nur ein zweitüriger Abklatsch der Limousinen-Variante, sondern ein wahres Design-Bonbon. Ein Auto, dem man auf der Autobahn gern die Vorfahrt lässt und hinterherfährt, um den Blech-Body zu genießen. Er protzt dabei so selbstverständlich mit seiner stilvoll kultivierten Sportlichkeit, dass er überall auffällt und Respekt hervorruft. Schauen sie mal vorn auf die bogenförmigen LED-Brauen, die Licht- und Schattenspiele an der Silhouette und das sanft gewölbte Dach, welches zum knackig geformten Heck führt. Auch wenn man die Fahrertür öffnet, hört die Faszination nicht auf. Herrscht doch hier absolute Wohlfühl-Atmosphäre. Für derlei Feeling sorgen im hochwertig eingerichteten sowie makellos verarbeiteten Innenraum vorn ein edles Cockpit mit aufgesetzten 8,4-Zoll-Bidlschirm (kennen wir schon aus der Limousine) sowie prima Sportsitze. Einmal Platz genommen jubeln Finger und Augen zudem über viel Holz, Leder und Chrom, über schöne Details und geschmackvolle Farben. Die zwei Fondgäste müssen sich indes beim Einstieg in das nur 1,41 Meter hohe Auto erst mal verrenken und falls es Großgewachsene sind, eine Büßerhaltung einnehmen. Wenigstens ist der Fußraum passabel. Und der Motor? Ein begeisterndes Stück Technik. Der potente und effiziente Biturbo-Diesel wurde darauf getrimmt, sozusagen ab Leerlaufdrehzahl flüsterleise Drehmomentberge (500 Nm) zusammenzuschaufeln und mit der Automatik perfekte Schaltvorgänge zu zelebrieren. Letztere peitscht die neun Gänge so schnell und geschmeidig durch die imaginäre Kulisse, als wäre sie bei einer Domina in die Lehre gegangen. Um den Brocken (1,7 Tonnen) in Schwung zu bringen, muss das Aggregat nicht mal die Ärmel hochkrempeln. Der Motor schiebt stets ausreichend Power auf die Hinterräder, macht dem Coupé jederzeit richtig Dampf unterm Kessel. Nur wer den noblen Zweitürer sportlich scheucht, vernimmt raue Töne und Windgeräusche an den rahmenlosen Türen. Zum Muskelspiel passt das Handling und der Federungskomfort. Hat man die optionale Luftfederung Airmatic (1416 Euro Aufpreis) an Bord, werden selbst Buckel und Rillen locker weggesteckt. Gegen deftige Aufpreise gibt es natürlich ein ganzes Heer von Assistenzsystemen, selbst ein Head-up-Display oder elektrischer Gurtbringer für die Vordersitze lässt sich ordern. Rainer Bekeschus