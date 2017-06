Wegen Mordversuchs gesuchter Potsdamer auf Philippinen verhaftet

artikel-ansicht/dg/0/

Manila/Potsdam (dpa) Nach drei Jahren auf der Flucht holt einen 52-Jährigen eine mehr als zehn Jahre zurückliegende Bluttat wieder ein. Auf den Philippinen ist der Potsdamer festgenommen worden, der wegen Mordversuchs mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Nach Angaben der philippinischen Behörden war er wegen eines Messerangriffs auf einen anderen Mann in Potsdam zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der 52-Jährige hatte sich nach Angaben der Einwanderungsbehörden rund drei Jahre lang in dem südostasiatischen Inselstaat versteckt. Festgenommen wurde er in der Gemeinde Alburquerque, etwa 640 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila.