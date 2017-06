artikel-ansicht/dg/0/

Abuja (dpa) Bei einem Angriff von mutmaßlichen Boko-Haram-Kämpfern auf die Großstadt Maiduguri im Nordosten von Nigeria sind mindestens 17 Menschen getötet worden. Bei drei Selbstmordanschlägen kamen die Attentäter und mindestens zehn weitere Menschen ums Leben, wie am Donnerstag der Polizeichef des Bundesstaats Borno, Damian Chukwu, erklärte. Gleichzeitig griffen die Extremisten am Mittwochabend auch mit schweren Waffen das Dorf Aldawari am Stadtrand von Maiduguri an, wurden aber von Sicherheitskräften zurückgedrängt. Dort kamen den Angaben zufolge drei Angreifer und ein Bewohner ums Leben.