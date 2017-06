Auto von Zug erfasst: 39-Jährige schwer verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhäsen (OGA) Am unbeschrankten Neuhäsener Bahnübergang ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto stieß mit einem Zug der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft (NEB) zusammen.

Drei Stunden lang war die ZugstreckeTemplin-Löwenberg nach dem Unfall am Donnerstagmorgen gesperrt.

Die Insassen der Regionalbahn 12 blieben unverletzt. Die 39-jährige Frau, die den Hyundai fuhr, trug aber schwere Kopfverletzungen davon. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum nach Berlin-Marzahn geflogen werden, teilte Toralf Reinhardt von der Polizeidirektion Nord mit.

Die Straße zwischen Neulöwenberg und Neuhäsen führt durch den Wald, am Bahnübergang gilt ein Tempolimit von zehn Kilometer pro Stunde. Die Unfallursache wird derzeit ermittelt. Die Autofahrerin hatte die Regionalbahn offenbar nicht bemerkt. Der Zug prallte mit voller Wucht seitlich in das Auto. Es wurde in einen Graben geschleudert. Feuerwehrleute aus Löwenberg, Falkenthal und Grieben waren alarmiert worden. Sie befreiten die Schwerverletzte und bargen sie über eine Steckleiter aus dem Graben.

Das Unglück ereignete sich um 5.21 Uhr. Drei Stunden dauerte die Beräumung der Strecke. Bis 8.25 Uhr waren die Gleise auf dem Abschnitt Löwenberg-Templin blockiert, so Reinhardt. Im Zug befanden sich 21 Passagiere und zwei Triebwagenführer. Die Reisenden wurden vom Unfallort abgeholt. Die Eisenbahngesellschaft setzte einen Bus ein, erklärte Reinhardt weiter.

Der Zug ab Templin um 9.33 Uhr entfiel trotz Aufhebung der Streckensperrung. Ausfallen mussten auch Verbindungen zur Mittagszeit zwischen Templin und Berlin-Ostkreuz und ab Löwenberg Richtung Templin, hieß es vonseiten der NEB. Die Ausfälle seien wegen des nicht mehr fahrtüchtigen Zuges unvermeidbar gewesen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet, allerdings ohne festen Fahrplan und mit längeren Fahrzeiten. Derweil häuften sich die Beschwerden. Die Deutsche Bahn als Streckeninhaber sollte die Kunden im Auftrag der NEB informieren, tat dies aber erst rund zwei Stunden später.