Von Salutschüssen bis Feuerwerk

(MOZ) Von heute bis Sonntag lädt die Oderbruchstadt wieder Besucher zum traditionellen Deichtag. Neben zahlreichen Musikinterpreten warten Vereine darauf, sich auf zwei Bühnen zu präsentieren. Das Fest feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum - es jährt sich zum 20. Mal. An den letzten Schrauben auf dem Wriezener Marktplatz wird noch gedreht. Heute Abend soll alles fertig sein. Und das muss es auch. Denn zum runden Geburtstag des Wriezener Deichtags - er wird in diesem Jahr zum 20. Mal begangen - wird es heute Abend rockig und poppig. Den Start in das festliche Wochenende machen junge Musiker auf der "Oderbruch rockt"-Bühne auf dem Markt. Dort stellen sich ab 18 Uhr regionale Musiker vor. Am Sonnabend geht es mit einem bekannten Geräusch weiter: Wenn der Salutschuss der Wriezener Schützengilde um 10 Uhr über den Markt schallt, wird Bürgermeister Uwe Siebert das Deichfest offiziell eröffnen. Auf zwei Bühnen, eine auf dem Marktplatz und eine in der Wilhelmstraße, wollen sich verschiedene Musiker, Künstler und Vereine präsentieren. Die drei Kitas der Stadt haben ein entsprechendes Programm vorbereitet. Die Kinder der Lüdersdorfer Kita "Pusteblume" stehen ab 11 Uhr auf der Bühne in der Wilhelmstraße. Eine Stunde später folgt Clown Herzchen, danach die "2. Generation". Mit einer Tanzvorführung werden die Mädchen und Jungen der Kita "Marie Juchacz" dem Publikum ab 14 Uhr einen erinnerungswürdigen Auftritt vorführen. Danach folgt die Kindershow "Zuselwusel". Auch die Fünkchen, die Funken und die Funkengarde des Wriezener Carnevals-Clubs wollen die Bühne in der Wilhelmstraße mit ihren Tanzbeinen zum Wackeln bringen. Ihr Auftritt ist ab 17 Uhr eingeplant. Die Kinder der Kita "Freundschaft" werden sich auf dem Markt zeigen. Dort wollen sie ihr Programm ab 11.30 Uhr auf der Bühne vorstellen. Umrahmt werden sie vom Blechbläserensemble. Bereits heute wird der Marktplatz von 8 bis 18 Uhr durch einen Jahrmarkt belebt. In der Wilhelmstraße sind am Sonnabend zudem von 10 bis 15 Uhr Trödler anzutreffen, die Baby- und Kindersachen verkaufen. Wer es noch nicht getan hat, kann sich noch ein Los für die Tombola holen. Die Auslosungen finden um 11, 14 und 17 Uhr statt. Am Sonnabendnachmittag wird die Markt-Bühne ab 13.15 Uhr durch ein Roger-Whittaker-Double mit Leben erfüllt. Getanzt werden darf danach zu Rock'n'Roll. Die Musik dafür liefert "Club Butterfly". Ab 15 Uhr wird es maritim. Stimmungsmusik beschallt den Markt, im Anschluss folgt Rock und Pop, die auf klassische Musik treffen. In der Stadtbibliothek können Bücher getauscht werden. Der Turm der Marienkirche ermöglicht einen Blick ins Oderbruch. Der Blaue Bus vom CVJM, eine Schminkecke und eine Hüpfburg liefern Freizeitspaß für Kinder. Zum 20. Jubiläum hat sich die Stadt zudem etwas besonderes einfallen lassen - ein buntes Seifenkistenrennen. Wer sich die Renngaudi nicht entgehen lassen will, sollte sich vom Marktplatz bis zum Bahnhof positionieren. Anmeldungen sind noch vor dem Start zwischen 9 und 10 Uhr möglich. Ab 18 Uhr werden "Die Brüder" Oldies, Country und Ostsongs auf dem Markt zum Besten geben. Danach fiebert ein DJ und die Partyshakers dem Finale entgegen: einer musikalisch begleiteten Feuerwerkshow auf dem Dach des Mib-Gebäudes gegen Mitternacht. Ausklingen wird das Deichfest am Sonntag. Dafür wollen ab 10.30 Uhr das Tanz- und Blasorchester Schulzendorf und der Projektchor des Gymnasiums sorgen.