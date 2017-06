artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein Mädchen ist nach einem Sturz aus dem achten Stock einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg gestorben. Das viereinhalb Jahre alte Kind erlag am Donnerstag seinen Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Rettungskräfte hatten das Mädchen am Donnerstagnachmittag zunächst vor Ort in der Wilhelmstraße reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Details zu dem Vorfall konnte der Polizeisprecher noch nicht nennen. Dazu gebe es widersprüchliche Angaben, sagte er. Im Rahmen eines Todesermittlungsverfahren soll nun geklärt werden, warum das Kind auf den Gehsteig stürzte.