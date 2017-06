Polizei auf Pony-Fang

artikel-ansicht/dg/0/

Luckenwalde (dpa) Tierischer Einsatz für die Polizei in Brandenburg: Mehrere Ponys sind am Donnerstag von Beamten aufgegriffen worden. Am frühen Morgen bemerkten Streifenpolizisten gegen 3.00 Uhr zwei Ponys auf einer Straße zwischen Jüterbog und Markendorf (Landkreis Teltow-Fläming). Wie die Polizei mitteilte, gesellten sich eine halbe Stunde später zwei weitere Tiere zu ihren Artgenossen, die anschließend von den Beamten von der Straße vertrieben wurden. Am Vormittag hatte die Polizei es schon wieder mit zwei Ponys zu tun, die sich auf der B102 befanden. Sie wurden von den Beamten eingefangen und in einen Stall gebracht. Über die Besitzer der Pferde war am Donnerstag zunächst nichts bekannt.