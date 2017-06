Französisch-Unterricht mal ganz anders

artikel-ansicht/dg/0/

Im lockeren Halbkreis gruppierten sich die Jugendlichen um den in der Mitte sitzenden Muttersprachler, der eine Menge Anschauungsmaterial und Spielideen mitgebracht hat. Obwohl nur Französisch gesprochen wird, machen alle begeistert mit und aktivieren ihre Kenntnisse in der Sprache oder über das Nachbarland.

Mit Spielen, Musik und Filmen und nicht zuletzt seiner lockeren Art gelang es François Henry diesen Sprachunterricht mal ganz anders zu gestalten. "So kann ganz lebendig Französisch gelernt werden", zeigte sich Julia Schmieder, Referendarin für Französisch und Spanisch, von dieser Lehrstunde angetan.

Das Programm FranceMobil ist eine Initiative des Deutsch-Französischen Jugendwerkes (DFJW) und des Institut français Deutschland mit Unterstützung der Robert Bosch Stiftung, Renault Deutschland, des Deutsch-Französischen Instituts Erlangen sowie des Ernst Klett Verlags.

Es stellt sich als mobiles Kulturinstitut dar, welches jeden Tag an einer anderen Schule Station macht, um die Schülerinnen und Schülern mit einer Vielzahl an spielerischen Aktivitäten für die französische Sprache und Kultur zu begeistern. Seit fünfzehn Jahren sind die jungen Lektorinnen und Lektoren in ihren Renault Kangoo Autos in ganz Deutschland unterwegs und besuchen Kindergärten, Real-, Gesamtschulen, Gymnasien und Berufsschulen.