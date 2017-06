Handyräuber auf dem Postplatz gefasst

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (rol) Ein Vietnamese ist am Mittwoch in Hennigsdorf unter dem Verdacht festgenommen worden, einen schweren Raub begangen zu haben. Der 16-Jährige soll am Dienstag in Berlin einer 17-jährigen Vietnamesin deren Handy und Rucksack geraubt haben. Dabei bedrohte er sie mit einem Messer. Gemeinsam mit ihrem Bruder und dem Vater konnte sie das Handy in Hennigsdorf orten. Alle drei machten sich daraufhin auf den Weg nach Hennigsdorf. Als sie den mutmaßlichen Täter auf dem Postplatz ansprach, schubste dieser sie weg. Dem Trio gelang es aber, den Täter auf dem Boden zu fixieren. Dabei wurden der Vater und das Mädchen verletzt. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen, der offenbar illegal über polen eingereist war, festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, teilte Polizeisprecher Toralf Reinhardt mit. Dieser ordnete wegen der Schwere der vorgeworfenen Tat und der Fluchtgefahr Untersuchungshaft an. Der 16-Jährige wurde daraufhin in die Jugendhaftanstalt Wriezen gebracht.