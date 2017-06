Fast zehn Jahre Haft für Autodieb

artikel-ansicht/dg/0/

Sie waren auf Kleintransporter der Marken Mercedes Sprinter und VW Crafter spezialisiert, wie sie hierzulande vor allem von Unternehmern und Gewerbetreibenden genutzt werden. "Ihre nächtlichen Raubzüge erfolgten von der Uckermark bis ins nördliche Sachsen", beschreibt der Frankfurter Staatsanwalt Peter Sostarik das Geschehen.

Die Rede ist von einer Gruppe Männern, die aus dem Ort Slonsk (Sonnenburg) bei Küstrin und dessen Umgebung stammen. Bereits vor fünf Jahren waren Ermittler des Brandenburger Landeskriminalamts darauf gestoßen, dass sich hinter der Häufung der Diebstähle der Kleintransporter offenkundig größere Strukturen verbargen. "Die Täter brachen zum Teil gezielt in Autohäuser ein, zum Teil stahlen sie aber auch fast zufällig, was sich ihnen bei ihren Touren am Straßenrand oder vor Firmensitzen bot", so Sostarik. Für die Opfer war dagegen nicht nur der Diebstahl ihrer Fahrzeuge ein großer Verlust, sondern oftmals auch die teuren Werkzeuge, die sich in den Transportern befanden.

Um die Bandenstruktur zu durchdringen und zu den Hintermännern vorzustoßen, war im März 2015 zwischen dem Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg und dem Generalstaatsanwalt der Republik Polen eine Vereinbarung über die Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe getroffen worden, eines sogenannten "Joint Investigation Teams" (JIT) . Dabei handelte es sich bereits um das zweite deutsch-polnische JIT, die aber jeweils nur für zwölf Monate und für genau beschriebenes Ermittlungsverfahren gebildet werden können. Zum Kernteam gehörten 15 Brandenburger und polnische Polizisten sowie zwei Staatsanwälte.

Durch Telefonüberwachungen, Durchsuchungen, nächtliche Observationen und andere aufwendige Ermittlungsmethoden konnten schließlich 62 Delikte ermittelt werden, in denen die Indizien zu der Gruppierung führten. "Zwischendurch wurden bereits sechs Tatverdächtige festgenommen, da es nicht mehr zu verantworten gewesen wäre, ihre Raubzüge nur zu observieren", erläutert Sostarik.

Die gestohlenen Fahrzeuge wurden in sogenannten"Schrauberhallen" auf polnischer Seite der Grenze zerlegt und dann die Einzelteile auf Märkten oder im Internet angeboten. Bei ihren Durchsuchungen fanden die Kriminalisten auch sogenannte OBD-Touls, mit denen die Täter die Sicherungen der Fahrzeuge knackten. Die darauf festgestellten Fingerabdrücke dienten ebenfalls als Beweismittel.

Bereits im Dezember 2015 verurteilte das Landgericht Frankfurt (Oder) ein Mitglied der Bande rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten, im August 2016 verurteilte das Landgericht Neuruppin fünf weitere Bandenmitglieder zu geringeren Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren und zehn Monaten.

Die beiden Hauptverdächtigen, bei denen die Fäden zusammenliefen, wurden dann im September 2015 bei einem Zugriff verhaftet und im März vergangenen Jahres von der polnischen Justiz an Brandenburg überstellt. Seither saßen sie hier in Untersuchungshaft.

Der 46-jährige Jaroslaw J., den die Ermittler als Kopf der Bande ausmachten, verweigerte sowohl nach seiner Festnahme wie auch vor Gericht weitgehend die Aussage. Der an dem Verfahren beteiligte Staatsanwalt Thomas Schneider beschreibt ihn als einen in Polen mehrfach wegen Diebstahls Vorbestraften, der zu seiner Verteidigung angab, dass er während der Taten in einem Bauunternehmen gearbeitet habe. Der Prozess gegen J. hatte im vergangenen Dezember noch mit fünf weiteren Mittätern begonnen, von denen einige Geständnisse ablegten und zum Teil auch ihre Komplizen mit Aussagen belasteten. Vier der Männer wurden zwischenzeitlich zu Freiheitstrafen zwischen einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung sowie dreieinhalb Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Ein Angeklagter wurde freigesprochen.

Nachdem die Staatsanwaltschaft für Jaroslaw J. zehneinhalb Jahre Freiheitsstrafe beantragt hatte (das höchstmögliche Strafmaß für schweren Bandendiebstahl beträgt hierzulande 15 Jahre), blieb das Gericht am Montag dieser Woche mit neun Jahren und zehn Monaten nur knapp darunter. Die Kammer um den Vorsitzenden Ulrich Karkmann sah es als erwiesen an, dass J. schwerer Bandendiebstahl in mindestens 33 Fällen zur Last gelegt werden kann. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung von J. legte umgehend Revision dagegen ein.