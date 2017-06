Aus für Nauener Meile

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Nach drei Jahren ist vorerst Schluss: Das Laufevent "Nauener Meile" wird in diesem Jahr überraschend nicht stattfinden. Das teilte Initiator Alexander Rust am Mittwoch mit. "Mit knapp 900 Läufern, 3.500 Besuchern und zehn Showacts haben wir die Nauener Meile mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut in vielen gemeinnützigen Stunden organisiert und in kurzer Zeit zu einem regionalen Highlight etabliert. Um dieses hohe Niveau halten zu können, wären wir aber weiterhin auf viel Unterstützung und Anerkennung angewiesen gewesen. Wir wollten an der Qualität unseres Events keine Abstriche machen, aber aufgrund sehr hoher behördlicher Auflagen, wenig, obwohl zugesicherter Unterstützung und Kooperationsbereitschaft auf kommunaler Ebene, haben wir uns deshalb zu diesem auch für uns sehr schweren Schritt entschlossen", betonte Rust. Das Organisationsteam des veranstaltenden Vereins "meilenreich" will die Arbeit dennoch fortführen.