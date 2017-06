Die U-13-Judoka holen sechs Medaillen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579844/

Am Ende gelang das dem JC-90-Kämpfer Josef Voroshilovskij (50 kg). Mit drei souveränen Siegen, in denen er sein kämpferisches Geschick bewies, kämpfte er sich ins Finale. Trotz der sehr langen Wartezeit von fast 45 Minuten schaffte es der Frankfurter, die Konzentration und Spannung aufrecht zu erhalten und trat selbstbewusst zum Finale an. Mit einem perfekten Ko-uchi-maki brachte der Frankfurter seinen Kontrahenten aus Spremberg bereits nach wenigen Sekunden zu Fall und sicherte sich so verdient die Gold-Medaille.

Eine sehr starke Leistung zeigte auch JC-90-Kämpfer Arved Hagen Hein, der nach einer langen Wettkampfpause endlich wieder zeigen wollte, was in ihm steckt. Mit großen Willen und Kampfgeist erreichte auch er das Finale in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm. Hier lieferte er sich ein spannendes Duell mit seinem Gegner aus Brandenburg, bis wenige Sekunden vor Schluss stand es unentschieden, wobei Arved Hagen Hein aber der aktivere Kämpfer war. Es kam zu einer Unterbrechung des Kampfes durch den Hauptkampfrichter, der seine drei Mattenrichter zu sich holte. Nach einer kurzen Beratung dann die Entscheidung. Disqualifikation für den Frankfurter. Angeblich habe er seinen Gegner beim Angriff im Stand gehebelt. Eine strafbare Handlung, die allerdings weder von den Mattenkampfrichtern, noch vom Gegner und dessen Coach wahrgenommen wurde. Aber am Ende musste man sich dieser Entscheidung beugen. Arved kann trotzdem sehr stolz auf seine gezeigte Leistung sein und sich ab sofort Vize-Landesmeister der U13 nennen.

Beflügelt von seiner Bronze-Medaille beim Internationalen KYODAI-Turnier in Riga vor zwei Wochen ging Lucas Deutschländer im Schwergewicht ins Rennen. Nach zwei tollen Kämpfen, wurde er aber im Halbfinale von seinem Oranienburger Dauerrivalen durch einen Fehler gestoppt. Nun wollte sich Lucas Deutschländer aber wenigstens noch den 3. Platz sichern und ging bissig ins letzte Duell. Mit Erfolg. Mit seiner Spezialtechnik erzielte er mehrere Wertungen und freute sich ebenso wie Anna Sophie Biener (-36 kg), Hedwig Werner (-30 kg) und Shania Metz (-48 kg) über Bronze. Gute Kämpfe, aber am Ende nicht ausreichend für einen Podestplatz, zeigten auch Claas Bänsch (-43 kg), Hannes Peiser (-50kg) und Nick Schwenk (+55kg).

Insgesamt holte der Judo-Club Frankfurt sechs Medaillen und davon einen Landesmeister-Titel und einen Vize-Meister.