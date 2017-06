Autodiebstähle: Erfolg der Zusammenarbeit

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Natürlich kann und muss man sogar beklagen, dass die Zahl der Autodiebstähle, die durch polnische und andere osteuropäische Banden in Deutschland verübt werden, in jüngster Zeit wieder angestiegen ist. Und die magere Aufklärungsquote unter 20 Prozent für diese Delikte wurde an dieser Stelle ebenfalls schon häufig kritisiert.