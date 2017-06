artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Wer über Luftfahrt spricht, greift gern auf Symbole zurück. Danach befand sich die Branche lange im Aufwind, verliert nun Luft unter den Flügeln und gerät in Turbulenzen. Wie passen aber die Schwierigkeiten Air Berlins oder anderer Gesellschaften zu den steigenden Passagierzahlen? Im vergangenen Jahr hat sich schließlich rein rechnerisch jeder zweite Erdenbürger in die Luft erhoben. Es gibt weltweit mehr Flüge, mehr Passagiere, neue Airports. Die Fehler sind handgemacht. Schwierigkeiten verursachen aber auch politische und wirtschaftliche Ereignisse, Subventionen und die veränderten Reisegewohnheiten. Während Billig-Airlines und Fluggesellschaften in Asien auftrumpfen, haben traditionelle Gesellschaften in Europa und den USA oft Schwierigkeiten.