Möglichst sanft in die Kurve

Blumberg (MOZ) Zum dritten Mal in seiner jungen Motorsportkarriere steht für den Blumberger Mike Ortmann der Red Bull Ring auf seinem Tourneeplan. Am Wochenende wird es für den 17-Jährigen ernst. Denn zum ersten Mal tritt er mit seinem Team und seinem Audi R8 LMS in der "Liga der Supersportwagen" an.

Gut gestartet: Mike David Ortmann überzeugte bereits in den ersten beiden Rennen in der für ihn neuen "Liga der Supersportwagen", der ADAC GT-Masters. Am Wochenende tritt das Nachwuchs-Motorsporttalent auf dem Red Bull Ring an. © Michael Schulz

Anders als in den beiden Jahren zuvor, in denen er die 4326 Meter lange Strecke im österreichischen Spielberg noch in seinem ADAC-Formel-4-Boliden bereits ausgiebig erfahren durfte, könnte sich der Wettbewerb für ihn in diesem Jahr von einer anderen Seite zeigen. Denn das Auf und Ab des Red Bull Rings in einem 1350 Kilogramm schweren und 585 PS starken GT-Boliden ist für den Blumberger eine neue Erfahrung. Doch davon zeigt sich der Förderkandidat der ADAC Stiftung Sport und der Deutschen Post Speed Academy wenig beeindruckt: "Ich gehe davon aus, wenn ich den Peak meiner Reifen im Zeittraining perfekt treffe und wieder so konzentriert wie zuletzt am Lausitzring an die Aufgabe herangehe, werden weitere Punkte für die Meisterschaft auf meinem Konto gutgeschrieben."

Dass Ortmann daran keinen Zweifel lässt, hat er bereits in seinen ersten beiden ADAC-GT-Masters-Rennen in Oschersleben und am Lausitzring eindrucksvoll bestätigt. Von ihm und seinem Team war für diese Saison lediglich geplant, ab und zu einmal in die Top Ten zu fahren und damit ein Ausrufezeichen zu setzen. Doch schon beim Auftakt in Oschersleben verpasste er das Ziel mit Platz zwölf nur sehr knapp. Bei seinem Heimrennen am Lausitzring machte er dann zum ersten Mal in dieser Saison Ernst und setzte seinen ehrgeizigen Plan um.

Das Team "BWT Mücke Motorsport" reiste bereits zu Beginn der Woche an den Red Bull Ring. Es stehen ausgiebige Analysen der Daten aus den Vorjahren auf dem Programm. Erfahrungen und Daten, die das Team aus den Vorjahren nun an den Youngster weitergeben will. Aber nach dem theoretischen Teil wird für Ortmann auch der praktische nicht zu kurz kommen, denn bereits am Donnerstag vor dem offiziellen Rennwochenende der ADAC GT Masters stand ein Testtag für ihn auf dem Programm.

Mit seinem erfahrenen Teamkollegen Frank Stippler wird er sich dann den Audi R8 LMS mit der Startnummer 25 teilen. Ein Glücksfall für den Auszubildenden zum Mechatroniker. Die Erfahrung von Frank Stippler ist für ihn von großem Vorteil. Gilt es doch für den sympathischen Youngster, das Gelernte so schnell als möglich erfolgreich umzusetzen.

"Es ist unglaublich, wie viel ich von Frank lerne. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Seine Erfahrung ist mir eine große Hilfe", berichtete der Blumberger. Dabei geht es unter anderem darum, mit den Reifen so schonend wie möglich umzugehen. "Wenn du es schaffst, mit deinen Reifen so intelligent wie möglich umzugehen, also eher "smooth", wirst du auch zum Rennende noch Attacken auf deinen Vordermann fahren können, wenn sich die Chance dazu ergibt", erklärt Ortmann.

Der Blumberger beschreibt damit den Umgang mit seinen Reifen über den gesamten Kurvenverlauf. Dazu gehört ein sehr weicher, runder Fahrstil. Also keine harten Attacken am Kurvenein- oder -ausgang. Ein Fahrstil, der für den 17-Jährigen typisch ist, schwärmen auch seine Ingenieure.

Es bleibt also spannend, zu sehen, wie der Youngster in der ADAC GT Masters am kommenden Wochenende im Salzburger Land seine Ziele umsetzen wird.

Wie gewohnt überträgt Sport1 am Samstag und Sonntag die Rennen live. Aber auch ein Livestream auf sport1.de wird den Zuschauern angeboten.