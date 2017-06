Weißer Rauch überm Rathaus

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die Bürgermeister von Schwedt und Schöneberg haben die erste Verhandlung zur Eingemeindung als Erfolg bezeichnet. Jürgen Polzehl erklärte am Donnerstag, "weißer Rauch" sei aufgestiegen, was bedeutet, man habe ein Ergebnis. Noch aber gibt es Bedenken im Amt Oder-Welse.

Nach anderthalb Stunden Verhandlungen zwischen Vertretern der Stadt Schwedt, der Gemeinde Schöneberg und dem Amt Oder-Welse bemühte Bürgermeister Jürgen Polzehl ein Bild, das als Zeichen der Einigung im Vatikan auf einen neuen Papst gilt: "Weißer Rauch ist aufgestiegen", sagte Polzehl.

Als gutes Verhandlungsergebnis bezeichnete Jürgen Polzehl das Vorliegen eines Entwurfs zum Gebietsänderungsvertrag, die Einigung auf den Zeitplan zur Abstimmung im Amtsausschuss, in der Gemeinde, in der Stadtverordnetenversammlung und in Bürgerversammlungen sowie erste Lösungsansätze für strittige Fragen. Für die erforderliche Einigung der Verwaltungen zum Übergang von Personal, Feuerwehr, zur Frage des Bauhofs und der Schule in Pinnow gebe es nach den Worten von Jürgen Polzehl gute Vorschläge. "Wir sind bereit, anteilig das Personal zu übernehmen, können uns aber auch andere Lösungen vorstellen, wenn das Amt damit Probleme hat", so Polzehl.

Bis zuletzt war es unsicher, ob der Amtsdirektor überhaupt der Einladung zur ersten Verhandlungsrunde nachkommt. Immer wieder gab es im Vorfeld Terminabsagen oder Ausflüchte aus Pinnow. Erst einen Tag vor dem Treffen trafen die vom Amt angeforderten Unterlagen wie Haushaltssatzung und Verträge ein. Das Amt Oder-Welse und seinem Amtsdirektor gefällt verständlicherweise nicht, dass es nach Kummerow, Criewen, Zützen, Stendell, Zichow, Golm und Fredersdorf erneut eine Gemeinde mit drei Ortsteilen verliert. Mit Briefen aus dem Innenministerium und vom Landrat wurde er jedoch ermahnt, dass er verpflichtet sei, den Beschluss der Gemeinde umzusetzen. Detlef Krause verließ das Treffen sofort nach dem Abschluss und stand somit auf der anschließenden Pressekonferenz nicht für ein Statement bereit.

Schönebergs Bürgermeister Wilfried Schramm kam mit den Gemeindevertretern Chistiane Möbius und Sven Golling zum Treffen. Er erklärte, dass ein Aufschub der Eingemeindung für die Gemeinde keine Option sei. "Wir wollen jetzt und sofort nach Schwedt." Schramm lobte Detlef Krause, der in den Verhandlungen "gut mitgearbeitet" habe. Schwedt sei bereit, Lasten und Schulden der Gemeinde zu übernehmen, betonte Jürgen Polzehl. Er bemühte sich auch, Bedenken des Amtes zum Fortbestand der Schule in Pinnow zu zerstreuen. Polzehl: "Wir wollen da nichts durcheinanderbringen. Die Schule soll erhalten bleiben."