Umweltagenturen wollen Plastikmüll mit mehr Pfand reduzieren

Brüssel (dpa) Mit mehr Recycling, Abfallvermeidung und fünf weiteren Vorschlägen wollen die Umweltagenturen mehrerer EU-Staaten den problematischen Plastikmüll bekämpfen. Am wichtigsten sei, dass Müll erst gar nicht entstehe. Dazu müssten Alternativen zu Wegwerfartikeln wie Einmal-Kaffee-Bechern geschaffen werden, teilte das deutsche Umweltbundesamt für die Interessengruppe am Donnerstag in Brüssel mit. Die Behörden empfehlen zudem, bei öffentlichen Ausschreibungen auf umweltverträgliche Produkte zu dringen. Außerdem sollten Mülltrennung und Pfandsysteme ausgeweitet werden. Sogenannte Biokunststoffe seien bisher keine befriedigende Lösung.