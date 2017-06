artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (ris) Bänke, Verkehrschilder und Straßenlaternen werden aus ihrer Verankerungen gerissen, Papierkörbe mit roher Gewalt aus der Aufhängung entfernt. Und vieles davon landet in der Havel. Die Stadt erlebt seit Monaten ein beispielloses Ausmaß an Vandalismus. "Solche Ausmaße haben wir bislang nicht gekannt", stellte Fachbereichsleiter "Bürgerservice", Fred Graupmann, am Mittwochabend im Bauausschuss der Stadt fest. "Woher diese Zerstörungswut kommt, weiß ich nicht", steht Graupmann vor einem Rätsel.

Nicht selten gehen auch Glasscheiben in den Bushaltestellen zu Bruch. Keineswegs geschehen diese Straftaten nur in den Kernstadt, auch die Ortsteile seien betroffen. Allein für den Ersatz zerstörter Glasscheiben in den Bushaltestelle gab die Kommune im vergangenen Jahr 5 000 Euro aus. Bislang sei die Kommune immer bemüht gewesen, Schäden schnellstmöglich zu reparieren. Doch damit dürfte es nun bald vorbei sein, der Stadt gehe das Geld für die Reparaturen aus, zumal Instandgesetztes schnell wieder zerstört wird. In diesem Jahr sind für die Beseitigung der Vandalismusschäden bereits 4 000 Euro ausgegeben worden. Geld, das an anderer Stelle dringend gebraucht würde, zum Beispiel bei den Straßenreparaturen.

In den Sommermonaten will die Verwaltung den obligatorisch eingesetzten Wachschutz, der für Ruhe und Ordnung in der Altstadt sorgen soll, dazu einsetzen, ein waches Auge auf das städtische Mobiliar zu werfen. "Womit wir nicht andeuten wollen, dass allein Jugendliche die Verantwortlichen für die Randale sind", betonte Graupmann. Durchaus kämen auch Erwachsene als Täter in Frage. Bislang wurde offenbar kein einziger Fall zur Anzeige gebracht, geschweige denn ein Täter auf frischer Tat ertappt oder ein Fall gelöst.

"Wir wollen die Zehdenicker an ihre Bürgerrechte und -pflichten erinnern und sie auffordern, den einen oder andereren zur Ordnung zu rufen", hofft der Fachbereichsleiter auf mehr Zivilcourage in der Bevölkerung.

In einem namenlosen Beitrag für das Zehdenicker Amtsblatt droht die Verwaltung: "Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass jede Sachbeschädigung angezeigt und polizeilich verfolgt wird. Dem Verursacher drohen demzufolge drastische Strafen. Sollte jemand eine Sachbeschädigung oder verdächtiges Verhalten beobachten, wird um eine Meldung bei der Polizei oder der Stadtverwaltung gebeten." Allerdings ruft sie die Bürger auch auf, sorgsam mit Buswartehallen, Bänken, Papierkörben und Blumenrabatten umzugehen. Für Schäden hafte die Allgemeinheit.