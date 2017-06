artikel-ansicht/dg/0/

Großer Bahnhof am Donnerstag in Potsdam. Hartmut Dorgerloh eröffnet mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und der brandenburgischen Kulturministerin Martina Münch (SPD) das neue Wissenschafts- und Restaurierungszentrum der Schlösserstiftung. Das 31 Millionen Euro teure Projekt rund um das frühere Gebäude des Hans-Otto-Theaters ist quasi der erste große Neubau überhaupt seit der Errichtung von Schloss Cecilienhof und wird die Restaurierungswerkstätten, die Labore, die Archive und die grafische Sammlung beherbergen.

Frohe Stimmung in der Schlösserstiftung? Ja, wenn da nicht seit Beginn der Woche über kürzere Öffnungszeiten diskutiert würde. Im kommenden Jahr sollen alle Schlösser zwischen Rheinsberg und Königs Wusterhausen samt den Publikumsmagneten Sanssouci und Neues Palais eine halbe Stunde früher schließen. Nach einer internen Information der Mitarbeiter waren diese an die Öffentlichkeit gegangen und hatten Alarm geschlagen. Vor allem frei beschäftigte Schlossführer fürchten um ihre Verdienstmöglichkeiten und vermuten Einsparzwänge hinter der Maßnahme.

Bei einigen Schlössern, die in den Wintermonaten ohnehin mit Einbruch der Dämmerung ihre Pforten schließen, würden ab 2018 schon ab 15 Uhr die Besucher nicht mehr eingelassen werden. Das gilt für die Schlösser Paretz oder Oranienburg, die im Winter bislang um 16 Uhr schließen, dann jedoch um 15.30 Uhr. Eine halbe Stunde vor der Schließung werden keine Besucher mehr eingelassen.

In Paretz kommt hinzu, dass das Schloss dann ohnehin nur am Wochenende offen ist und auf Sonntagsausflügler baut. In Rheinsberg oder im Neuen Palais in Potsdam wäre ab 16 Uhr die Tür verschlossen.

Generaldirektor Dorgerloh erklärte dieser Zeitung, dass es eine ganz normale Anpassung der Öffnungszeiten an die Besucherentwicklung ist. Es sei nicht wirtschaftlich zu begründen, die Schlösser in den Randzeiten offen zu halten, wenn kaum Besucher kommen. Die Tourismusbranche sei schon auf der ITB im März über die Pläne informiert worden.

Dorgerloh bestritt im gleichen Atemzug, dass es bei den früheren Schließungen darum geht, Geld zu sparen. Er dementierte auch, dass die Stiftung mit sinkenden Besucherzahlen zu kämpfen habe. Tatsächlich waren die Zahlen zuletzt rückläufig. Von 2,176 Millionen im Jahr 2010 sackten sie auf 1,716 im Jahr 2015 und 1,616 Millionen im Vorjahr ab. Der Generaldirektor sieht die Ursache darin, dass in den letzten Jahren einzelne Häuser wie das Schloss Charlottenburg oder Schloss Königs Wusterhausen wegen Sanierungen teilweise oder ganz geschlossen werden mussten.

Kulturministerin Münch, Vorsitzende des Stiftungsrates, bedauerte am Donnerstag die Debatte über die verkürzten Öffnungszeiten. Finanzielle Engpässe bei der Schlösserstiftung könnten ihrer Meinung nach nicht die Ursache für die geplanten Einschränkungen sein. Grund zur Beunruhigung sieht sie nicht. Ganz anders die Kulturpolitiker der Opposition im Landtag, die in ersten Stellungnahmen bereits einen Schaden für den brandenburgischen Tourismus heraufziehen sehen.

Donnerstagabend Probe aufs Exempel: Bis 17.30 ziehen die Besuchergruppen im Fünf-Minutentakt durch Schloss Sanssouci. An der Führung um 17.20 Uhr nehmen 27 Personen teil, drei Plätze bleiben offen. Die letzte Führung zehn Minuten später wird noch von zwölf Personen gebucht.