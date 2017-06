Lust auf Landleben machen

artikel-ansicht/dg/0/

200 Milchkühe hält das Unternehmen, hinzu kommen Dutzende Jungtiere. Versorgt werden die Tiere mit Futter aus dem eigenen Anbau. Gut 800 Hektar Fläche bewirtschaftet das Unternehmen, berichtet Chefin Beate Stuht. Wichtig ist ihr der Hinweis, dass sowohl Anbau als auch Zucht und Milchproduktion ökologisch erfolgen. "Wir sind EU-zertifiziert", stellt die Chefin klar. Da viele Städter gar nicht wüssten, was eigentlich unter ökologischer Landwirtschaft zu verstehen sei, öffne das Unternehmen am Sonnabend die Hof- und Stalltüren und biete Führungen an, so Beate Stuht weiter. So gibt es Stallführungen, ein Ausflug zur Koppel inklusive, wo Tiere der unterschiedlichsten Rassen zu besichtigen sind: darunter Schwedisch Rotbunt, Mont Beliard, Braun-weißes Fleckvieh und Schwarzbuntes Niederungsrind. Ein Schaumelken steht um 13 Uhr auf dem Programm. Für Kinder besonders attraktiv ist bestimmt die Kälberfütterung, Erwachsene werden sich eher dafür interessieren, wie der Futtermischwagen funktioniert. "Denn auch Kühe wissen, was gut schmeckt", so die Chefin weiter. Werde das Futter nicht angemischt, würden die Tiere eben nur das Getreide fressen und die Ballaststoffe liegen lassen.

Wie gebuttert wird , zeigen die Landfrauen, die auf dem Hof zu Gast sind. Technik-Fans kommen ebenso auf ihre Kosten, denn die Mitglieder des Trecker-Treffs werden einige ihrer Fahrzeuge ausstellen und erklären. Mit von der Partie sind im wahrsten Sinne des Wortes auch Kindergarten und Schule sowie die Feuerwehr. Klar auch, dass kein Gast seine Verpflegung mitbringen muss. Es gibt selbstgebackenen Kuchen, ebenso aber auch Deftiges vom Grill. Für musikalische Kurzweil sorgt eine Country-Band.

Tiere ganz anderer Art sind derweil auf der Winklerschen Straußenfarm in Neulöwenberg zu erleben. Strauße eben, die bei einem Rundgang über das Gelände zwar nicht gestreichelt, doch aber aus nächster Nähe angesehen werden können. Im Hofladen kann gestaunt und gekauft werden, denn verwendet wird von den Tieren vom Ei über das Fleisch bis zum Leder und den Federn tatsächlich fast alles.

Unter dem Motto "Wolle - einst wichtiger Rohstoff, heute Sondermüll?" können Interessierte am Sonntag ab 11 Uhr im Liebenthaler Haustierpark miterleben, wie schwer und umständlich es ist, ein Schaf zu scheren und was dabei zu beachten ist. Informationen, wie und wozu die Wolle verarbeitet wird, ergänzen die Vorführung. Ausspannen können die Gäste danach bei einem Rundgang durch die weitläufige Anlage, auf der alte und vom Aussterben bedrohte Tierarten ein Zuhause gefunden haben und dort zu sehen sind. Dazu gehören unter anderem Skudden, Wollschweine, Heckrinder, Esel und jede Menge Federvieh. Ein Gehege mit Dam- und Muffelwild sowie das für die Przewalski-Urwildpferde ergänzen den Haustierpark.