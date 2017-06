Polizeibericht Bernau vom 08.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Zepernicker Chaussee in Bernau sind am Dienstagabend die zwei Fahrer schwer verletzt worden. Ein 61-jähriger Mann, der aus der Innenstadt kam, war gegen 20.15 Uhr mit seinem Wagen aus bisher noch ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur geraten. Während ein 27-jähriger Opelfahrer noch ausweichen konnte, prallte der Mercedes mit einem folgenden Renault zusammen. Dessen 21 Jahre alten Fahrer und den Mercedesfahrer brachten Rettungskräfte ins Krankenhaus. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Für die Rettungsarbeiten war die Straße gesperrt.

Ermittlungennach Fahrerflucht

Schönow. Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Schönow hofft die Polizei bei ihren Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen. Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr war ein achtjähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad in der Bernauer Allee beim Überqueren einer Ampelkreuzung aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Auto kollidiert, das aus Richtung Bernau kam. Der Wagen berührte das Vorderrad des Fahrrads des Kindes, das einen Sturz noch vermeiden konnte, und fuhr davon. Die Achtjährige konnte keine Angaben zum Auto machen, sagte nur, dass eine Frau am Steuer saß. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Auto und dessen Fahrerin machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 03338 3610 zu melden.

Diebe räumenBaustelle leer

Schönwalde. Die Abwesenheit der Bauarbeiter übers lange Pfingstwochenende haben Diebe in Schönwalde ausgenutzt und sich auf einer Baustelle in der Hauptstraße bedient. Sie stahlen Baumaterial und hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 23 000 Euro. Im selben Zeitraum wurde auch in mehrere Container einer Baustelle in der Prenzlauer Chaussee in Wandlitz eingebrochen. Einige Geräte verschwanden. Schaden: rund 5000 Euro.

Dieselabgezapft

Schwanebeck. Dieseldiebe haben sich auf einer Baustelle im Lindenberger Weg in Schwanebeck bedient und mehrere Fahrzeuge angezapft. Der Schaden liegt bei rund 1100 Euro. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, passierte der Diebstahl bereits an den Pfingstfeiertagen.

Berlin. Wegen Bauarbeiten ist der S-Bahnverkehr zwischen Ostkreuz und Frankfurter Allee noch bis Montag, 12. Juni, 1.30 Uhr unterbrochen.

Verkehrstipp