Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 08.06.2017

In der Nacht zu Mittwoch haben Bundespolizisten drei gestohlene Fahrzeuge auf der Autobahn gestoppt und so verhindert, dass diese außer Landes gebracht werden. Zunächst wurde an der Anschlussstelle Müllrose ein Toyota RAV 4 mit Bad Dürkheimer Kennzeichen angehalten. Ein 38-Jähriger betrieb das Auto mit einem manipulierten Keyless-Schlüssel. Er wurde vorläufig festgenommen. Einige Stunden später wurden zwei Mercedes-Sprinter mit Berliner Kennzeichen kontrolliert, bei denen die Zündschlösser manipuliert waren. Auch die 25- bzw. 30-jährigen Fahrer dieser Autos wurden festgenommen.

Diebe stehlen Skoda

In Briesen ist aus der Bahnhofstraße über die Pfingstfeiertage ein Pkw Skoda gestohlen worden. Dem halter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Rettungswagen klemmt fest

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten Feuerwehrleute am Dienstagmittag im Klinikum. Ein Rettungswagen aus Eisenhüttenstadt hatte sich an der Zentralen Notaufnahme in der Einfahrt verkeilt. Das Tor wurde angehoben, so dass das Fahrzeug rückwärts rausfahren konnte.

Geblitzt wird heute unter anderem an der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Nuhnenstraße. Am Freitag steht der Blitzer in Booßen an der Wulkower Straße in Richtung Berliner Straße.

