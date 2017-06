Polizeibericht Oranienburg vom 08.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntagfrüh haben Unbekannte mit einer Bierflasche die Waschanlagen-Scheibe der Star-Tankstelle eingeworfen. Zur Zeit werden Videoaufnahmen ausgewertet, die die Täter überführen sollen.

Unfall bemerktund weggefahren

Oranienburg. Auf dem Parkplatz in der Mittelstraße hatam Dienstag ein Mann beobachtet, wie ein 83-jähriger Renault-Fahrer gegen einen parkenden Audi stieß, den Schaden inspizierte und weiter fuhr. Die Polizei machteden Unfallfahrer ausfindig. Er gab den Unfall zu, sagte aber auch, dass er keinen Schaden festgestellt habe.

Müllhaufen inBöschung angezündet

Oranienburg. Einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz haben Unbekannte am Dienstagabend ausgelöst. In der Friedensstraße setzen sie einen Haufen Müll inmitten einer trockenen Böschung in Brand.

Stützrad vonAnhänger gestohlen

Oranienburg. Über ein zwei Meter hohes Tor drangen die Täter auf das Grundstück der Tischlerei Am Heidering. Dorthaben sie das Stützrad eines abgestellten Autoanhängers gestohlen. Es entstand ein Schaden von zirka 100 Euro.

Kontrolle verloren

Oranienburg.Eine Mazda-Fahrerin hat am Dienstagnachmittag auf dem Kuhbrückenweg die Kontrolle über ihr Auto verloren. An der Einmündung Thaerstraße stieß sie gegen einen Mercedes und wurde dabei leicht verletzt.