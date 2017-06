Polizeibericht Eberswalde vom 08.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde. In einem Wohnhaus in der Gewerbe- straße in Schönwalde ist ein Transporter bei einem Unfall am Dienstagabend gelandet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Fahrer mit dem Ladekran gerade seinen Volvo-Lastwagen entladen, als der Lkw aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich wegrollte und mit einem Transporter kollidierte. Beide Fahrzeuge stießen anschließend gegen das Wohnhaus. Dabei wurde der Transporter in das Haus gedrückt. Die Bewohnerin erlitt einen Schock. Feuerwehrleute sicherten das Gebäude. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwei Schwerverletztenach Frontalkollision

Bernau. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Zepernicker Chaussee in Bernau sind am Dienstagabend die zwei Fahrer schwer verletzt worden. Ein 61-jähriger Mann, der aus der Innenstadt kam, war gegen 20.15 Uhr mit seinem Wagen aus bisher noch ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur geraten. Während ein 27-jähriger Opelfahrer noch ausweichen konnte, prallte der Mercedes mit einem folgenden Renault zusammen. Dessen 21 Jahre alten Fahrer und den Mercedesfahrer brachten Rettungskräfte ins Krankenhaus. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Für die Rettungsarbeiten war die Straße gesperrt.

Diebe räumenBaustelle leer

Schönwalde. Die Abwesenheit der Bauarbeiter übers lange Pfingstwochenende haben Diebe in Schönwalde ausgenutzt und sich auf einer Baustelle in der Hauptstraße bedient. Sie stahlen Baumaterial und hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 23 000 Euro.