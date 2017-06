Polizeibericht Freienwalde vom 08.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg. Am Pfingstwochenende haben unbekannte Täter den Zaun am Umspannwerk in Neuhardenberg zerschnitten. Dann stahlen sie dort etwa 150 Meter Kupferkabel und drei Meter Alukabel. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Polizisten sicherten Spuren.

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Eberswalde. In der Eberswalder Ringstraße wurde am Mittwoch Rauch festgestellt. Feuerwehrleute entdeckten in einer Wohnung im Erdgeschoss einen bereits erloschenen Brandherd. Der 27-jährige Mieter war nicht in der Wohnung. Die Bewohner des Hauses konnten in ihren Wohnungen bleiben.