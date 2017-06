Polizeibericht Schwedt vom 08.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neurochlitz. Bei einer Karambolage am Dienstagnachmittag auf der B2 bei Neurochlitz ist eine Frau schwer verletzt worden. Sie hatte, weil sie nach links abbiegen wollte, ihren Wagen gestoppt. Auch ihr Hintermann in einem Opel hielt an. Ein Fiatfahrer sah dies zu spät, fuhr auf und schob beide Autos vor ihm ineinander. Der Fahrer des Opels wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau ins Schwedter Klinikum. Die Bundesstraße musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Tor von Behördenbau gestohlen

Prenzlau. Am helllichten Tag haben Diebe am Dienstag in Prenzlau das Zufahrtstor zu einer Einrichtung des Landkreises demontiert. Mit einem Fahrzeug transportierten sie den linken Torflügel ab. Der Diebstahl passierte am Dienstag zwischen 5 und 20 Uhr. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro.