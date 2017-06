artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (wol) Seit annähernd 100 Jahren befindet sich die Kremmener Feuerwache in der Straße der Einheit, direkt hinter dem Sportplatz. Die alte Gebäudesubstanz des ehemaligen Gaswerks macht eine Sanierung notwendig. Soll die Feuerwache weiterhin am jetzigen Standort bleiben oder muss ein neues Domizil her? Im Rathaus wird die Standortfrage bereits seit einigen Wochen diskutiert. Im Bauausschuss Ende Mai hat Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) die Variante vorgestellt, die eine Sanierung des alten Gebäudes vorsieht. Diese soll jedoch erst in Angriff genommen werden, wenn hinter dem Altbau ein Neubau für die Kameraden bezugsfertig ist. Im Altbau wäre dann Platz für Schulungsräume, Büro und Lager. Sanierung und Neubau zusammen würden etwa 1,4 Millionen Euro kosten, teilte Busse mit. Der Vorteil dieser Variante wäre, dass der Feuerwehrbetrieb während der Bauarbeiten dort weiterlaufen könnte.