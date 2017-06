Gute Noten fÃ¼r Jugendarbeit

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Das SPI-Jugendteam zieht aus seinem langjährigen Domizil in der Liebknechtstraße aus und richtet sich in der Villa an der Breitscheidstraße neu ein. Die Zeichen stehen gut, dass die Stadt den Förderantrag mit der Stiftung SPI verlängert. Er läuft Ende 2017 aus.

An Jugendarbeit in Beeskow gibt es derzeit nicht viel auszusetzen. Das war nicht immer so. Erst als vor sechs Jahren das Sozialpädagogische Institut Berlin "Walter May" (SPI) den Zuschlag für die Jugendarbeit in Beeskow erhielt, hat sich auch die Jugendarbeit langsam entwickelt und genügt inzwischen bestimmten Qualitätsstandards.

Das liege auch daran, dass sich das Team seit etwa einem Jahr personell stabilisiert habe, sagte Leiter Carsten Hiller unlängst vor den Mitgliedern des Beeskower Jugendausschusses. Derzeit seien sechs Vollzeitkräfte beschäftigt, ein Student und drei ehrenamtliche Mitarbeiter. An allen Schulen, auch an den beiden Grundschulen in Beeskow und der Grundschule in Friedland, seien Sozialarbeiter tätig.

Was hier mit Partnern aufgebaut worden sei, gebe ihm ein gutes Gefühl für die Zukunft, betonte Hiller. Jugendarbeit heiße auch, sich individuell um Probleme von Jugendlichen zu kümmern. Die vielen Einzelfälle, bei denen es um Suizid, Rechtsextremismus, Islamismus und Drogen ginge, kosteten viel Zeit. "Wir haben täglich mit den düsteren Seiten unserer Gesellschaft zu tun", bemerkte Hiller, ohne Einzelheiten zu nennen. Sozialarbeiter sind auch Vertrauenspersonen.

Obwohl es zahlreiche Angebote an Projekten und Projektfahrten ins Ausland sowie Jugendcamps gebe, sei man mit der Besucherzahl im Jugendtreff nicht so zufrieden. Von dem neuen Domizil verspricht sich SPI eine höhere Attraktivität für die Jugendlichen.

Der Umzug habe begonnen, dass es nicht schneller gehe, liege daran, dass es an Fachkräften hapere und die Handwerker in der Stadt ausgelastet seien. Die obere Etage für die Verwaltung wolle man renovieren lassen, die "untere machen wir mit den Jugendlichen selbst", so Hiller.Er hofft, dass sich hier Jugendliche aus allen sozialen Schichten begegnen, denn eine "Parallelwelt tut der Gesellschaft nicht gut". Ob dies gelingt, wird weitgehend von den Angeboten abhängen, die im neuen Jugendtreff gemacht werden. Die beiden weiterführenden Schulen liegen zumindest in der Nähe, auch die Bushaltestelle ist nur einen Katzensprung entfernt.

Rosemarie Jurisch, die Vorsitzende des Beeskower Jugendausschusses, fand lobende Worte für das SPI-Jugendteam. "Ich bin mehr als zufrieden, dass seit einem Jahr intensive und gute Jugendarbeit in Beeskow geleistet wird und wir offene Ohren bei den verschiedensten Problemen finden." Auch Bürgermeister Frank Steffen berichtete von engem Austausch und Quartalsgesprächen mit dem Jugendteam, wo sich in einem "besonderen Fall" in Beeskow ein Netzwerk etabliert habe. Von zentraler Bedeutung findet er die Sozialarbeit an den Grundschulen, die seit einigen Jahren gefordert wurde.

"Die personelle Kontinuität ist in der Jugendarbeit sehr wichtig", betonte er. Mit der Stiftung SPI und mit dem Jugendamt der Kreisverwaltung, das Personal und Projekte finanziert, sollen jetzt Gespräche zur Verlängerung des Fördervertrages nach 2017 aufgenommen werden.

Das SPI-Jugendteam Beeskow wird jährlich mit 250 000 Euro von Stadt (30 Prozent) und Kreis (70 Prozent) finanziert. Von den 250 000 Euro sind 220 000 Personalkosten, der Rest wird für Sachkosten verwendet. Für den Umzug in das neue Domizil (es war einst der Sitz des Vereins Bumerang) erhielt SPI noch einmal jeweils 10 000 Euro vom Kreis und von der Stadt.