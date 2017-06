artikel-ansicht/dg/0/

Juba (dpa) Bei einem Angriff auf einen Konvoi im Südsudan sind mindestens 14 Menschen getötet worden. Es gebe möglicherweise weitere Opfer, bislang seien die Leichen von neun Zivilpersonen und fünf Soldaten geborgen worden, erklärte Polizeisprecher Justin Daniel Baloula am Donnerstag. Bewaffnete griffen demnach auf der Strecke von Juba ins südliche Nimule den Konvoi aus vier zivilen Fahrzeugen und deren militärischer Eskorte an. Es war unklar, wer hinter dem Angriff steckte. In dem ostafrikanischen Bürgerkriegsland kommt es trotz Eskorten immer wieder zu Angriffen entlang der Hauptverkehrsstraßen.