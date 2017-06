Eile beim Nestbau geboten

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Zur Zeit kann am Ortseingang zwischen Nymphensee und den beiden Discountern ein reger Schwalbenflugverkehr beobachtet werden. Zwischen 15 und 20 Brutpaare haben mit dem Nestbau direkt unter dem Dachüberstand an den vier Hauswänden des Scottie-Netto-Marktes begonnen.

"In diesem Jahr müssen sich die Vögel mit dem Bau der Nester und der Aufzucht der Brut beeilen, da sie wegen der kalten Witterung im April jetzt aus ihren Überwinterungsquartieren in Afrika zurück gekehrt sind", erklärte "Schwalbenpapa" Manfred Sprengel. Er beobachtet die fliegenden Kulturfolger und Insektenvertilger schon seit einigen Jahren. Außerdem fühlt er sich für den Schutz der nützlichen Tiere verantwortlich.

Denn sowohl Mehl- als auch die Rauchschwalbe gehören nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den besonders geschützten Vögeln, sie dürfen weder gefangen, verletzt oder gar getötet werden. Die Zerstörung der Nester wird als Ordnungswidrigkeit oder sogar als Straftat gewertet und mit hohen Geldbußen geahndet.

Bei seinen Kontrollgängen in diesem Jahr entdeckte der Brieselanger auch Erstaunliches: Statt an den Wänden des Netto Markendiscounters bauen die Mehlschwalben nun auf einem Doppel-T-Träger über dem Anlieferungsportal des Marktes. "So etwas habe ich noch nie gesehen und erlebt", meinte der Umweltaktivist. Den Vögeln scheint der Platz jedoch zu gefallen, denn die aus Lehm und Speichel geformten Nestgebilde auf dem stählernen Untergrund sind deutlich größer als die an der Wand hängenden.

Dank der Nähe zum See mit seinem Schlammangebot sind die beiden Supermärkte die einzigen Brutplätze der Schwalben in Brieselang. Da der Bestand an Mehl- und Rauchschwalben laut Naturschutzbund Nabu stark zurück gegangen ist, ist der Schutz dieser Vögel wichtig. "Immerhin vertilgen sie pro Tag und Paar mit Brut 80 Gramm Insekten", wies Manfred Sprengel noch einmal auf die Nützlichkeit der wendigen Flieger hin.

Außerdem gelten sie als Glücksbringer und Wetterpropheten. Da die Kulturfolger sowohl Orts- als auch Haus gebunden sind werden sie in ihrer Lebenszeit von etwa 16 Jahren noch öfter nach Brieselang zu den Supermärkten zurück kommen und ab Ende März auf den nahenden Sommer hin weisen. Bis dann ab dem achten September für die Vielflieger mit dem Gabelschwanz der lange Weg in den warmen Süden beginnt.